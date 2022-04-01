بسبب الخيانة.. زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية

2022/04/01 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما “خائنان” على حد تعبيره.وأوضح زيلينسكي في خطاب مصور، أنه جرد الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في جهاز الأمن الأوكراني، نوموف أندريه أوليهوفيتش رتبة جنرال وكذلك الرئيس السابق لمكتب جهاز الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون، كريفوروشكو سيرهي […]

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زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية أولاً على ايرث نيوز.

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