الرافدين يعلن عن توزيع رواتب المعين المتفرغ

2022/04/01 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن توزيع رواتب المعين المتفرغ‏.وأكد المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أنه “تم توزيع رواتب المعين المتفرغ لمستفيدي هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية“، مشيراً إلى أن “الصرف تم‏ عبر البطاقة الإلكترونية“.وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين، […]

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