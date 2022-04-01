بالوثيقة.. طلب نيابي يثير غضب الاف العراقيين - عاجل

2022/04/01 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداثار طلب تقدم به نواب من احزاب كردستانية، اليوم الجمعة، الى وزارة الداخلية الاتحادية بالتريث في نقل نفوس العوائل الى مدن (خانقين ومندلي وقره تبه والسعدية وجلولاء وجبارة) باعتبارها من ضمن مناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي موجة غضب لالاف الاسر العراقية.وقال عبد الله الكروي من اهالي ناحية جلولاء ( 70كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" خانقين وبقية المدن هي عبارة عن عراق مصغر وتضم كل الاطياف والعرب يشكلون الجزء الاكبر من سكانها لافتا الى ان المادة 140 من الدستور ماتت بنظرنا منذ سنوات طويلة".واضاف الكروي،ان" طلب النواب الكرد غير واقعي وسيؤدي الى ضرر بالغ للاسر مؤكدا بان خانقين وبقية المدن عراقية ويحق لاي اسرة نقل نفوسها اليها او لاي مدينة اخرى وفق الاحكام القانونية".اما جليل العزاوي سياسي مستقل فقد اشار الى ان خانقين ونواحيها كانت دائرة انتخابية واحدة وافرزت 3 نواب بينهم اثنين من العرب اي ان الاغلبية السكانية لهم لافتا الى ان وضع خانقين وبقية المدن في نطاق 140 من الدستور جرى في وضع استثنائي بعد 2003 وهو لايخدم المصلحة الوطنية".واضاف العزاوي،ان" طرح هكذا مواضيع لاتخدم الاستقرار لافتا الى ان خانقين وبقية النواحي تعيش هدوء بعيدا عن سجالات الاحزاب التي تقف وراء اغلب مشاكل البلاد بسبب محاولاتها السيطرة على كل شي".

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