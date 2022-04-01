قريباً.. وفد برلماني يجري زيارات خارجية من أجل تأمين حصة العراق المائية

2022/04/01 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعتزم وفد يضم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، زيارة عدد من دول الجوار من أجل تأمين حصة العراق المائية.

وقال النائب رعد الدهلكي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك وفدا نيابيا يقوم بالتنسيق مع الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية لزيارة دول الجوار للتفاوض حول حصص العراق المائية، خصوصاً ان مشاكل المياه في محافظة ديالى تعود لقلة إيرادات نهر دجلة والأنهار والجداول المتشاطئة مع الجانب الإيراني وعدم منح العراق حصصه المائية وفق المواثيق والأعراف الدولية المعمول بها".

وأضاف الدهلكي أن "الوفد النيابي سيزور دول الجوار لغرض التفاوض حيال حصص العراق المائية وفق مبدأ تقاسم الضرر بموجب القوانين والأعراف الخاصة بأزمات الجفاف وشح الموارد المائية".

وأكد أنه "لا يمكن السكوت اكثر على الجفاف التي تتعرض له العديد من المدن العراقية، بسبب عدم وصول الحصص المائية بشكل عادل للعراق".

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