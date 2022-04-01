بالصورة.. جدول مباريات الصقور في دوري أبطال آسيا

2022/04/01 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجه وفد نادي القوة الجوية، إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا.وسيلعب الصقور في المجموعة الثانية التي تضم أندية الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي.وسيبدأ الصقور مشواره في البطولة بمواجهة الجزيرة الإماراتي في الثامن من شهر نيسان الحالي عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء.

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جدول مباريات الصقور في دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.

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