لقطة مكبرة لصفعة الأوسكار.. هل تكشف حقيقة مختلفة؟

2022/04/01 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حادثة صفعة الفنان ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد.

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