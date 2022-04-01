الانسداد السياسي ولا التوافقية

2022/04/01 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.صلاح الصافي

مصطلح «الانسداد السياسي» هو آخر

المصطلحات التي جرى تداولها في الأوساط

السياسية العراقية منذ ظهور

نتائجالانتخابات التشريعية المبكرة

خلال شهر (تشرين الأول) 2021.

يُرجع العراقيون سب

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