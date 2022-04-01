2022/04/01 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت اجواء العراق خلال اليومين الماضيين ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث وصلت الى ما يقارب 35 مئوية وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز” ان “درجات الحرارة تلامس الاربعين مئوية اعتباراً من منتصف الأسبوع في جنوب ووسط البلاد وأقل قليلاً في شمال وغرب […]

ظهرت المقالة تزامنا مع شهر رمضان..



الصيف يقتحم العراق والحرارة تلامس الاربعين الاسبوع المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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