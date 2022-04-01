حريق بمخزن وقود داخل الأراضي الروسية قرب حدود أوكرانيا

2022/04/01 | 10:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن حريقًا اندلع في مستودع وقود في المدينة بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلاك بتدوينة على قناته على تيلغرام، صباح الجمعة.

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