اختتام معرض العراق الدولي للعقار والإستثمار

2022/04/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُختتم مساء امس الخميس الموافق

٢٠٢٢/٣/٣١ فعاليات معرض العراق الدولي

للعقار والإستثمار المقام بدورته

الأولى برعاية هيئة إستثمار بغداد على

أرض معرض بغداد الدولي .



حيث إستضاف

المعرض خلال أربعة أيام عدد ك

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