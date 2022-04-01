الساعدي: التحالف الثلاثي قد يتوجه للمحكمة الاتحادية لتمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/04/01 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان التحالف الثلاثي قد يتوجه الى المحكمة الاتحادية من اجل تمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية بهدف الحصول على وقت إضافي للخروج من الازمة الراهنة.وقال الساعدي لـ /ألمعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية حسمت الأمور بشأن المدة الزمنية لاختيار رئيس الجمهورية، وهو ماسيدفع الطرف الساعي للحصول على هذا […]

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