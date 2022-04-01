2022/04/01 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٢٠ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها نفذت حملة تفتيش واسعة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على ٢٠ متهما بمواد قانونية مختلفة […]

ظهرت المقالة خلال ٢٤ ساعة..



القبض على ٢٠ متهما بقضايا مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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