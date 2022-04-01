شرطة بغداد تضبط ثلاث عجلات مسروقة

2022/04/01 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مديرية لشرطة في بغداد، اليوم الجمعة، من ضبط ثلاث عجلات مسروقة في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز سيطرة الشعب في قيادة شرطة بغداد تمكنت من ضبط عجلتين مسروقتين ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة".

وأضافت انه "تم التأكد من بياناتها ضمن حاسبة السرقات وتبين وجود إشارة حجز مركبة"، مبينة ان "مفارزها ضبطت العجلة المسروقة الثالثة ضمن منحنى تفتيش سيطرة بغداد واسط، حيث تم تسليم العجلات مع حائزيها الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون".

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