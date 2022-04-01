أستراليا ترسل عربات مدرعة إلى أوكرانيا.. وموريسون: لانبعث صلواتنا فقط

2022/04/01 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من العربات المدرعة من طراز "Bushmaster"، وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي الذي توجه الخميس بنداء إلى نواب البرلمان الأسترالي الفدرالي لمساعدة بلاده.

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