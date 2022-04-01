2022/04/01 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم الجمعة، ويأتي ذلك بعد أن أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام كميات كبيرة من احتياطات النفط في الولايات المتحدة، في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.98% إلى 99.30 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة […]

ظهرت المقالة عالمياً..



انخفاض اسعار النفط في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمياً.. انخفاض اسعار النفط في تعاملات اليوم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمياً.. انخفاض اسعار النفط في تعاملات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).