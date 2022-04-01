صراع لا مصلحة للشعب فيه - حزب العمال التونسي

2022/04/01 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_التونسي عقد مجلس النواب المجمدة أشغاله منذ انقلاب 25 جويلية 2021 اجتماعا افتراضيا ظهر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 وأصدر عقب هذا الاجتماع "قانونا" يقضي "بإنهاء العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021" مع بدء دخول هذا القانون حيز التنفيذ منذ لحظة التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان.



وبعد ساعات جاء رد فعل قيس سعيد بإعلان حلّ البرلمان الذي يمكن أن تتبعه إجراءات أخ ......





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