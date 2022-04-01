حلفاء الصدر يردون على قراره الاخير بشان الاربعين يومًا

2022/04/01 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر كل من تحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني اليوم الجمعة، بيانا مشتركا وذلك ردًا على موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي اعلنه امس الخميس، بخصوص فسح المجال امام الثلث المعطل بتشكيل حكومة اغلبية وطنية خلال ٤٠ يومًا.ومنح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الخميس، “الثلث المعطل” فرصة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، […]

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