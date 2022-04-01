الصحة تعلق على ظهور الموجة الخامسة في العراق

2022/04/01 | 11:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن العراق لم يؤشر ظهور الموجة الخامسة من جائحة كورونا حتى الآن، مؤكدة أن ظهور متحورات جديدة أمر وارد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر إن “نسبة المطعمين باللقاح في الدول لها دور أساسي في الوقاية من الإصابات بكورونا”، مبيناً أن “اللقاحات لها دور كبير في انحسار الوباء وخاصة أن المتحور أوميكرون شدة الإصابة فيه أقل من الإصابات السابقة بالرغم من أن انتشاره كبير جدا ونأمل بانحسار الموجة الرابعة قريباً”.

وأضاف أن”هناك البعض من دول العالم فيها مؤشرات لبداية جديدة بالاصابات، لكن العراق حتى الآن لم يؤشر ظهور موجة خامسة، وتبقى احتمالية ظهور متحورات جديدة أمراً وارداً”.

وأكد أنه “يجب اتخاذ إجراءات لكل دولة تحددها ظروفها والالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد الجسدي ،وكذلك الإجراءات الخاصة بالسفر وهي ملزمة في الوقت الحالي”.

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