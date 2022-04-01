شاهد بالفيديو.. عراقيون يتبضعون في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد بقدوم شهر رمضان الكريم

2022/04/01 | 11:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G7PgrYZQ_Yo

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