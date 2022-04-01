نصيف تطالب رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب أمين بغداد

2022/04/01 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

طالبت النائبة عالية، اليوم الجمعة، نصيف رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب أمين بغداد.

وأكدت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على "أهمية تحديد موعد لاستجوابه في أقرب جلسة نظراً لأهمية الملفات التي سيتم طرحها أثناء الاستجواب والتي سيتفاجأ بها الرأي العام".

وأضافت "نقول لبعض الجهات اننا لسنا من الذي يقبلون المساومة على هذه القضية، فالاستجواب قادم لامحالة، وكفاكَ توسلاً وتودداً وعروضاً لبعض النواب لتوليد قناعات مختلفة، لدينا نواب أصحاب مبدأ وقد كان ردّهم واضحاً ومباشراً عندما قالوا (حتى إذا لم تقم النائبة عالية نصيف بالإستجواب سنكون نحن الذين نقوم بالإستجواب)".

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