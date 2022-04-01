سامسونغ ستسمح لمستخدمي غالاكسي بإصلاح أجهزتهم الخاصة

2022/04/01 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سامسونغ أحدث شركة تقنية تمنح العملاء القدرة على إصلاح أجهزتهم المحمولة وسط ضغوط من المستهلكين والمنظمين وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف القيود على إصلاح المنتجات.

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