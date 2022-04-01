اتلاف ادوية منتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي

2022/04/01 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن اتلاف ادوية بيطرية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي قامت بأتلاف ادوية بيطرية منتهية الصلاحية”. واضافت ان “الادوية تم ضبطها سابقا من كوادر المركز المذكور و […]

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