انخفاض اسعار النفط.. بايدن يطلق 180 مليون برميل من الخزين و60 مليون قد تطلق من الدول المستهلكة

2022/04/01 | 11:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة حيث تم تداولها في نطاق ضيق قبل اجتماع الدول المستهلكة لمناقشة إصدار جديد لاحتياطيات النفط الطارئة إلى جانب الإصدار الضخم المخطط له من الولايات المتحدة.

و تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتًا إلى 99.89 دولارًا للبرميل بعد تداول مرتفع بلغ 101.75 دولارًا.



وتراجع العقد بنسبة 7٪ يوم الخميس

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 104.63 دولارات للبرميل بعد أن تراجعت 5.6 بالمئة يوم الخميس.



انتهى عقد مايو يوم الخميس عند 107.91 دولارات.

وستجتمع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة لمناقشة إصدار نفطي طارئ آخر يتبع اتفاق الأول من مارس للإفراج عن حوالي 60 مليون برميل.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس جو بايدن عن إطلاق مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر، بدءًا من مايو.



وسيكون هذا أكبر إصدار على الإطلاق من الولايات المتحدة.

والهدف من ذلك هو تعويض إمدادات النفط المتعطلة من روسيا ، التي تعرضت للعقوبات في أعقاب غزوها لأوكرانيا ، والتي تصفها موسكو بـ “عملية خاصة” لنزع سلاح جارتها الغربية.

وقالت شركة أوراسيا جروب الاستشارية في مذكرة إن أسعار النفط قد تنعكس مسارها إذا تم تقليص الإصدار أو تأجيله أو إذا كانت الكميات التي تم تسليمها أقل من تلك الواردة في إعلان البيت الأبيض.

وينتظر التجار لمعرفة كمية النفط التي توافق دول وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عنها ولكن لا يتوقعون أن يكون لها تأثير طويل المدى على السوق.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، الذين دعاوا معًا أوبك + ، بخطط لإضافة 432 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في مايو ، على الرغم من الضغوط الغربية على السعودية والإمارات لاستخدام طاقتهما الفائضة في الإنتاج.

وزاد الضغط على العقود الآجلة للنفط ، حيث مدد المركز التجاري في شنغهاي في وقت متأخر من يوم الخميس إغلاقًا قائمًا في مناطقه الشرقية ، بينما تم إغلاق الأجزاء الغربية كما هو مقرر.



وأثار ذلك مخاوف من استمرار ضعف الطلب على الوقود.

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