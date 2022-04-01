جود أوروبية لدفع بكين للعب دور إيجابي بأزمة أوكرانيا

2022/04/01 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعقد الاتحاد الأوروبي الجمعة، قمة افتراضية مع الصين على خلفية القلق المتزايد من تقارب بكين المتواصل مع موسكو وإحجامها عن إدانة غزو هذه الأخيرة لأوكرانيا، بعدما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من انتشار الروس في جنوب بلاده.

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