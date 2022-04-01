الديمقراطي الكردستاني عن تغريدة الصدر: إسقاط فرض

2022/04/01 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد القيادي في الحزب الديمقراطي

الكردستاني هوشيار زيباري، الجمعة،

تغريدة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر

التي منح خلالها "الثلث المعطل" فرصة

لتشكيل حكومة أغلبية وطنية "إسقاط

فرض".

وقال زيباري في تدوي

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