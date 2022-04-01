انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين

2022/04/01 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، لافتة الى انخافض درجات في

درجات الحرارة.

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