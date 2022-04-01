بنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجيا - سيد القمني

2022/04/01 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميةبنو هاشم من التكتيك إلى الأيديولوجياعلى الرغم من أن ألوية السيادة المستقرة في بيت عبد الدار قد كفَلَتْ له اختصاصاتِ التحكم والقوة، فإن تكتيك هاشم اتجه منحًى آخَرَ تمثَّلَ في اكتساب القلوب؛ فقام يهشم الثريدَ لقومه بيدَيْه — لذلك لُقِّب هاشمًا — ومدَّ بسخائه القاصي والداني، أمَّا اسمه الحقيقي فكان عمرو.



يقول ابن كثير: «هاشم واسمه عمرو، سُمِّي هاشمًا ل ......





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