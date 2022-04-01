2022/04/01 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني تستنفر فرقها لإخماد حريق مخازن بساحة اللقاء في بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:47

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