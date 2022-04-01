لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا

2022/04/01 | 11:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا.وقال لافروف في بداية اللقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: “يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا.أنت تعرف موقفنا.نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى […]

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