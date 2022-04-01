2022/04/01 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LNVukUz5oDI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايوب : واشنطن تكذب حول اوكرانيا كما كذبت في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايوب : واشنطن تكذب حول اوكرانيا كما كذبت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).