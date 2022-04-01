ديبالا يريد برشلونة.. وارسنال تريده “مجانًا”

2022/04/01 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكدت تقارير صحفية رغبة الارجنتيني باولو ديبالا بالانتقال من يوفنتوس الى برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مراسل شبكة سكاي سبورتس ايطاليا فابريزيو رومانو ان “ديبالا يريد برشلونة لكنه ليس أولوية للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة”.

يأتى ذلك في الوقت الذي أشارت تقارير إيطالية إلى أن باولو ديبالا سيبذل قصارى جهده فيما تبقى من الموسم ابتداءً من مواجهة الإنتر، وذلك لأنه يريد أن يسوّق لنفسه للأندية الأجنبية، خصوصًا من إنجلترا وإسبانيا.

فيما أكدت شبكة “فوتبول لندن” البريطانية رغبة أرسنال في التعاقد مع ديبالا مجاناً هذا الصيف، بدلاً من ضم لاعب آخر بأموال كثيرة.

ويتواجد مهاجم فريق بنفيكا، داروين نونيز، ضمن اختيارات أرسنال لتعزيز هجوم الفريق، ولكن اللاعب ثمنه أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني.

لعب ديبالا صاحب الـ28 عاما مع يوفنتوس 282 مباراة في جميع المسابقات وسجل 112 هدفاً وصنع 48.



وسجل ديبالا 13 هدفًا وقدم ستة تمريرات حاسمة في 29 مباراة عبر جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وأكدت شبكة “سكاي” الإيطالية فشل المفاوضات تماماً، حيث جمع اجتماع صباح الاثنين الماضى، خورخي مع إدارة يوفنتوس، فى ظل عدم حضور الرئيس أندريا أنييلي، وعرض يوفى 6 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت والتى قد تجعل راتب باولو ديبالا يصل إلى حوالي 10 ملايين.

وأضافت الصحيفة أن ديبالا رفض عرض يوفنتوس، وانتهى اللقاء بين وكلاء الأرجنتيني ومديري البيانكونيرى بنتيجة سلبية، دون التوصل لاتفاق بل ورفض تام من جانب اللاعب بالاستمرار والمغادرة نهاية الموسم.



وينتهي عقد ديبالا في الصيف المقبل، ويمكنه الانتقال إلى أي نادٍ بدون مقابل في صفقة انتقال حر.

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