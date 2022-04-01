2022/04/01 | 11:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني يعلنان بوضوح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف مشترك للسيادة والديمقراطي من عدم مشاركة الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف مشترك للسيادة والديمقراطي من عدم مشاركة الكتلة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).