الديمقراطي الكردستاني: الاتحاد متمسك بمرشحه ولم نصل معهم إلى خيار لحل توافقي

2022/04/01 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، أنه من الصعوبة الوصول الى حل توافقي مع الاتحاد الوطني الكردستاني لكون الاخير لازال متمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية. وقال القيادي في الديمقراطي، شيرزاد قاسم لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع الحلول مطروحة لكن الى الان لم نصل إلى حل مع الاتحاد لاصرارهم على تولي صالح رئاسة الجمهورية وعليه فأن الفترة المقبلة كفيلة بأيضاح الصورة وحسم للمواضيع حتى نتمكن من تشكيل حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمة للمجتمع".

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