2022/04/01 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن نجاح الاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على إرهابيين اثنين إثناء محاولتهما دخول محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاُ لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت محاولة إرهابيين اثنين للدخول الى قضاء الفلوجة بالانبار، تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة والقاء القبض عليهما وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

واضاف، انه "جرى تسليمهما الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".

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