فوضى في مطار هيثرو البريطاني.. تأجيل والغاء عشرات الرحلات بفعل مشكلة فنية

2022/04/01 | 12:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تم إلغاء ما لا يقل عن 50 رحلة جوية من وإلى مطار هيثرو بلندن، يوم الخميس، وذلك بعد إلغاء عشرات الرحلات يوم لأربعاء بسبب «مشكلة فنية» تواجهها الخطوط الجوية البريطانية.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 5000 من عملاء الخطوط الجوية البريطانية سيواجهون اضطرابا في رحلاتهم اليوم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين تم تأخير رحلاتهم أو تأجيلها يوم الأربعاء، وأن العديد من الركاب لا يزالون ينتظرون تسلم أمتعتهم بعد تكدس الحقائب في المبنى رقم 5، المركز الرئيسي للخطوط الجوية البريطانية.

وكان متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية قال: «لقد واجهنا مشكلة فنية لفترة قصيرة بعد ظهر اليوم (الأربعاء) والتي أثرت على عملياتنا في مطار هيثرو، المبنى 5.



لقد تم حلها وسنستأنف عمليات الطيران.



ولقد اعتذرنا للعملاء الذين شعروا بالإزعاج».

ووفقا لموقع الخطوط الجوية البريطانية، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تغادر مبنى الركاب 5 بمطار هيثرو بين الساعة 1 ظهرا و 6 مساء يوم الأربعاء، أو المغادرة في وقت متأخر.

ووصف الركاب الحادث بأنه «فوضى كبيرة» لأنه تسبب في تأخير الرحلات، حيث علق الركاب على متن الطائرات بعد هبوطها في المطار وتراكمت الأمتعة.



وقد أدى ذلك إلى اصطفاف المئات خارج مبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو، مع السماح للموظفين بدخول المبنى قبل ساعة من موعد عملهم، بسبب تراكم الأعمال.

هذا ويحق للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم أو تأخيرها لمدة ثلاث ساعات أو أكثر الحصول على تعويض يتراوح بين 220 و520 جنيها إسترلينيا، اعتمادا على طول الرحلة.



ويجب على الخطوط الجوية البريطانية حجزها على رحلات مع شركات طيران أخرى إذا لم تكن رحلاتها متاحة.

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