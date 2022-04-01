رئيس وزراء باكستان يرفض الاستقالة قبل تصويت حجب الثقة

2022/04/01 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في خطاب متلفز، الخميس إنه لن يستقيل، رغم حقيقة أنه فقد الأغلبية البرلمانية وسيواجه تصويتًا بحجب الثقة كان مقررًا في 3 أبريل/ نيسان.

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