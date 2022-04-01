المخابرات البريطانية: أوكرانيا استعادت قريتين من الجيش الروسي

2022/04/01 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت قريتي سلوبودا ولوكاشيفكا جنوب تشيرنيهيف، وعلى طرق الإمداد الرئيسية بين المدينة، وكييف.

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