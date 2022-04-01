آرسنال يفتح قنوات الاتصال مع ديبالا

2022/04/01 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال الإنجليزي دخل في محادثات مع وكلاء باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بشأن إمكانية التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي القادم.وحسب شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن “آرسنال افتتح مُحادثات رسمية مع وكلاء ديبالا من أجل نقله إلى ملعب الإمارات هذا الصيف”.وبينت الشبكة إن “مدرب الفريق، الإسباني ميكيل […]

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