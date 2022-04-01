قراءة في نظرية - التوريط - - صلاح بدرالدين

2022/04/01 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين هناك خيط يربط بين نظريتي ( المؤامرة ، والتوريط ) في تفسير الأحداث ، كلاهما تغيبان حقائق التطور التاريخي ، وتتجاهلان العوامل الموضوعية ، والذاتية التي تتمحور حول دور الانسان ، والجماعات ، والشعوب في صنع وإدارة حركة التاريخ .



فنظرية المؤامرة كما التوريط هي دعوة الى الهروب من الواقع ، وتعبير عن العجز في فهم مايجري ، ومن ثم العمل على تغيير المعادلات القائمة ، وهي ملازمة للجهل ، والانحطاط الحضاري ......





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