النفط توضح خطة تجهيز المولدات الأهلية بالوقود في شهر رمضان

2022/04/01 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أوضحت وزارة النفط، اليوم الجمعة، خطتها لتجهيز المولدات الأهلية بالوقود خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام توزيع المنتجات النفطية حسين طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تعطي الحصة الوقودية حسب ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتاً الى أنه "في حال زاد انقطاع التيار الكهرباء حسب برمجة وزارة الكهرباء فإنه تتم زيادة حصة الوقود لأصحاب المولدات".

وأضاف أن "وزارة النفط تعمل على تجهيز المولدات وفق ساعات الانقطاع المبرمج"، مبيناً أن "الحصة التي كانت مقررة في العام الماضي وفي ذروة الصيف 40 لتراً للـ(كيفي) الواحد خلال شهر تموز وبعد تحسن التيار الكهربائي عادت الحصة الى 20 لتراً".

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