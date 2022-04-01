اليوم.. اجتماع لقادة الإطار التنسيقي في منزل المالكي

2022/04/01 | 12:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب لقادة الاطار التنسيقي في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “قادة الاطار التنسيقي يجتمعون اليوم في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث المستجدات الاخيرة في الوضع السياسي”.واضاف ان “الاجماع سيكون عند الساعة الثامنة مساءً […]

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اجتماع لقادة الإطار التنسيقي في منزل المالكي أولاً على ايرث نيوز.

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