لِم وصف الخبراء

2022/04/01 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الحب يدفعك للإقدام على تصرفات مجنونة".بهذه الكلمات برّر الممثل ويل سميث تصرّفه خلال تسلّمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل خلال حفل توزيع جوائز الأكاديمية، الأحد.

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