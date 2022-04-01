ماسبب إصرار بارزاني للحصول على المقعد الرئاسي؟

2022/04/01 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت اطراف سياسية، إصرار حزب مسعود بارزاني بالحصول على رئاسة الجمهورية ماهو الا محاولة لتحقيق الكثير من الأهداف وابرزها مايتعلق بقرار المحكمة الاتحادية إزاء النفط المصدر عبر الإقليم.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب لـ /المعلومة/، ان “محاولات تمرير مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية ريبر احمد، قد تكون لتحقيق التطبيع […]

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