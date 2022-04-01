تونس.. عبير موسى تعلن مقاطعة استفتاء قيس سعيد

2022/04/01 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسي، الجمعة، إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس قيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له.

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