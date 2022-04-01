المالكي يبدأ اتصالاته السياسية تمهيداً لاعلان مبادرة الاطار

2022/04/01 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ائتلاف دولة القانون ان زعيمه نوري المالكي سيبدأ اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى لبحث إمكانية البدء في حوار تفاوضي يمهد لتشكيل الحكومة المقبلة.

ورجح النائب عن دولة القانون ثائر مخيف ان تؤدي هذه العملية الى تغيير الخارطة السياسية ، معرباً عن اعتقاده ان الكرد قد يتفقون على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.



وقال ان الإطار لا يريد اقصاء أحد في الحكومة القادمة ونأمل أن يكون للصدر مشاركة في الحكومة وسنسعى للتواصل معه إزاء ذلك.

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