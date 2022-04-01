مصادر أمنية: استمرار حالة التأهب وعمليات التفتيش لملاحقة فلول داعش

2022/04/01 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مصادر امنية رفيعة المستوى إن العراق ما زال بحالة استنفار على حدوده مع سورية منذ هجوم الحسكة وفرار قسم من السجناء منه، بينهم عراقيون.

وأكدت المصادر أنه من غير المعلوم ما إذا كانت هناك خلايا تخطط لتنفيذ هجمات غير تلك التي تم إحباطها في الأيام الماضية، لافتة الى إن استمرار حالة التأهب وعمليات التفتيش، خاصة مع مخاوف من ارتدادات الأزمة السياسية على الملف الأمني.



ونوهت عن تعاون واضح بين القوات الامنية والسكان المحليين في المناطق المستهدفة بالعمليات.

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