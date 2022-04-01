2022/04/01 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، عن مصير الوفد الحكومي الذي سيزور إيران لبحث ملف الجفاف.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "طلبنا بتشكيل وفد حكومي لزيارة إيران ولقاء مسؤوليها لبحث ازمة الجفاف في ديالى خاصة وأنها تعتمد بنسبة أكثر من 80% على أنهر مشتركة في تامين احتياجاتها لم تجد اي اذان صاغية".

وأضاف: "لم ترد اي جهة حكومية على مطلبنا رغم اننا نواجه كارثة هي الاخطر منذ عقود بسبب ازمة الجفاف".

واشار التميمي إلى ان "ديالى في خطر حقيقي متسائلا عن دور رئاسات البلاد الثلاث اذا لم يكن لها وجود ميداني في اوقات الازمات"، داعيا اياها "للحضور الى المحافظة للوقوف على ازمة الجفاف التي تهدد حياة وارزاق مليون عراقي في المحافظة".

واوضح رئيس الاتحاد ان "الكارثة تقترب من ديالى ونامل ان لا يبقى صمت الجهات الحكومية حيال الازمة مستمر"، لافتا الى ان "تشكيل وفد حكومي لزيارة ايران ضروري من اجل زيادة الاطلاقات صوب نهر ديالى وبقية الانهر الاخرى لان وفق القانون الدولي يجب ان يكون للعراق حصة مائية في الانهر لمشتركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف مصير "وفد إيران" وتوجه رسائل للرئاسات الثلاث لانقاذ مليون عراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف مصير "وفد إيران" وتوجه رسائل للرئاسات الثلاث لانقاذ مليون عراقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).