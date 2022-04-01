2022/04/01 | 13:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدّ ممر غابة المايا امتدادًا هامًا للغابات التي تربط جبال المايا، جنوب بليز، ببقية سيلفا مايا، وهي غابة استوائية قديمة في أمريكا الوسطى.الامتداد الصغير نسبيًا للغابات له عواقب هائلة على أكبر قطط أمريكا الجنوبية - النمور الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف يحاول نشطاء حماية أكبر القطط البرية في أمريكا الجنوبية.. النمور الأمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف يحاول نشطاء حماية أكبر القطط البرية في أمريكا الجنوبية.. النمور الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).