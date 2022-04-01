2022/04/01 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الجمعة، إن أستراليا سترسل عربات مدرعة من طراز "بوشماستر" إلى أوكرانيا بعد أن طلبها الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، على وجه التحديد عندما ناشد المشرعين الأستراليين المزيد من المساعدة في حرب أوكرانيا ضد روسيا.

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