أي تضامن مع شعب أوكرانيا؟ بصدد بيان نسوي ضد الحرب - كاترين ساماري

2022/04/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاترين_ساماري تناقشُ هنا كاترين ساماري، الباحثة الاقتصادية النسوية والمناضلة الاشتراكية البيئية، البيانَ النسويَ ضد الحرب في أوكرانيا.



وإذ تعتبرُ الأمر ليس صراعا بين امبرياليات، بل حربا عدوانية من الإمبريالية الروسية، فإنها ترومُ دحضَ الشعارات الداعية إلى السلم، مبرزةً أنها إن كانت بجلاء صالحة لروسا ذاتها، فلا يمكن تطبيقها في إطار المقاومة العسكرية التي يتصدى بها شعب أوكرانيا للاجتياح.كاترين سا ......





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